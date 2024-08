​Kur janë Lojërat e ardhshme Olimpike dhe ku do të zhvillohen? Lojërat Olimpike Verore 2028 do të mbahen në Los Anxhelos të Shteteve të Bashkuara, duke shënuar edicionin e 34-të të këtij evenimenti prestigjioz nga data 14 deri më 30 korrik. Kjo ngjarje do të jetë një moment historik në historinë e Olimpiadës, pasi do të jetë hera e tretë që Los Anxhelosi pret Lojërat Olimpike,…