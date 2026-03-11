Kur do të jetë Gavi sërish i gatshëm për ndeshje?
Trajneri i Barcelona, Hansi Flick, mund të llogarisë në shërbimet e Gavi për herë të parë që nga muaji gusht këtë fundjavë, nëse vendos ta aktivizojë. Mesfushori 21-vjeçar ka qenë duke u rikuperuar nga një dëmtim i meniskut gjatë shtatë muajve të fundit, por tani duket gati për të bërë hapin e radhës.
Pas dëmtimit në gju në muajin gusht, Gavi kaloi pesë javë duke ndjekur një trajtim konservativ. Megjithatë, pasi nuk pati përmirësim, ai u detyrua t’i nënshtrohej një operacioni, i cili e mbajti jashtë fushave edhe për pesë muaj të tjerë. Në javët e fundit, Gavi është rikthyer në stërvitje me pjesën tjetër të skuadrës dhe mund të shfaqet përsëri në ndeshjen që Barcelona e zhvillon në shtëpi këtë fundjavë.
Sipas raportimeve, stafi mjekësor e konsideron atë të gatshëm për të luajtur sërish, edhe nëse bëhet fjalë vetëm për disa minuta, teksa punon për të rikthyer formën e plotë fizike. Flick ende nuk ka vendosur nëse do ta aktivizojë, por vendimi pritet të jetë në dorën e tij. Gavi ishte në stol në ndeshjen ndaj Newcastle United të martën, por nuk kishte dritën jeshile për të luajtur.
Me atmosferën e përmirësuar pas rritjes së kapacitetit në Camp Nou, brenda klubit është përmendur se ky do të ishte një moment i mirë për t’ia rritur moralin Gavit me rikthimin e tij në fushë, nëse rrjedha e ndeshjes e lejon.
Ndeshja ndaj Sevilla FC mund të jetë data e rikthimit të tij, ndërsa një javë më vonë Barcelona pret në shtëpi Rayo Vallecano, një tjetër sfidë ku ai mund të marrë minuta. Pas kësaj vjen pauza ndërkombëtare, e cila do t’i japë Gavit mundësinë të vazhdojë të përmirësojë formën fizike pa presionin për t’u rikthyer menjëherë në aksion.
Nëse Flick vendos të presë deri pas pauzës së kombëtareve, Barcelona do të përballet me dy ndeshje shumë të vështira: ndaj Atlético Madrid në stadiumin Cívitas Metropolitano dhe më pas derbi katalanas ndaj RCD Espanyol. Nëse Gavi nuk aktivizohet në ato ndeshje, rikthimi i tij mund të shtyhet edhe më shumë se një muaj, përveç rasteve të mundshme në ndeshjet e UEFA Champions League.