Kundërshtarë në fushë, dy yjet e Kosovës bëhen bashkë pas ndeshjes

Ausburg dhe Heffenheim u përballën mbrëmë në Bundesligën gjermane, ku ndeshja e mbyll me barazim 2-2. Në atë takim luajtën katër futbollistë të Kosovës, ku Elvis rexhbeçaj ishte kundërshtar me Albion Hajdarin, Leon Avdullahun e Fisnik Asllanin, derisa ky i fundit bëri një asist. Por pas ndeshjes, Rexhbeçaj e Asllani harruan rivalitetin mes tyre në…

11/04/2026 14:50

Ausburg dhe Heffenheim u përballën mbrëmë në Bundesligën gjermane, ku ndeshja e mbyll me barazim 2-2.

Në atë takim luajtën katër futbollistë të Kosovës, ku Elvis rexhbeçaj ishte kundërshtar me Albion Hajdarin, Leon Avdullahun e Fisnik Asllanin, derisa ky i fundit bëri një asist.

Por pas ndeshjes, Rexhbeçaj e Asllani harruan rivalitetin mes tyre në fushë.Ata u panë së bashku për disa minuta, duke bërë edhe foografi me tifozët.

