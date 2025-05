Kukësi me “metodë” speciale, kutitë e votimit në fshatin Bele dorëzohen me mushkë Është mbyllur procesi votimit në Shqipëri, në orën 19:00 siç ligji e parashikon. E ndërsa kishte nisur dorëzimi i kutive të votimit drejt qendrave të numërimit, në një fshat të Kukësit, dorëzimi bëhej në një mënyrë ‘paksa’ më ndryshe. Siç shihet edhe ne pamje, në fshatin Bele, dorëzimi i kutive po behët me mushka. Video: