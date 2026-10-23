Kthimi në Kuvend i Ligjit, Latifi: Po përjetohet si tradhti ndaj protestave, çmimin do ta paguaj PDK

Analisti politik, Blerim Latifi, tha se protestat masive pas vendimit dënues të Gjykatës Speciale ndaj katër ish-krerëve të UÇK’së në Hagë nuk ndodhën si rezultat i thirrjes për miratimin e ligjit në Kuvend për Gjykatën Speciale, por se ato shpërthyen nga mllefi spontan ndaj vendimit të 16 shtatorit. Pastaj, thotë Latifi, dikush u kujdes që…

Lajme

23/10/2026 14:02

Analisti politik, Blerim Latifi, tha se protestat masive pas vendimit dënues të Gjykatës Speciale ndaj katër ish-krerëve të UÇK’së në Hagë nuk ndodhën si rezultat i thirrjes për miratimin e ligjit në Kuvend për Gjykatën Speciale, por se ato shpërthyen nga mllefi spontan ndaj vendimit të 16 shtatorit.

Pastaj, thotë Latifi, dikush u kujdes që gjithë ai mllef të kanalizohej në presionin për miratimin e ligjit të sponsorizuar nga PDK-ja.

“Masa u bind se kjo ishte rruga e duhur për t’u ardhur në ndihmë ish-krerëve të UÇK-së, të dënuar nga një gjykatë politike në thelb dhe në frymë. Dhe, kur kjo u arrit, protestat ndaluan. Kthimi i ligjit në Kuvend tani po përjetohet si tradhti ndaj protestave dhe është e qartë se çmimin për këtë do ta paguajë PDK-ja”.

Latifi thotë gjithashtu se ky veprim e ka dëmtuar radikalisht mundësinë që opozita të mobilizojë protesta të reja.

“Kjo, në fund të fundit, do të ndikojë që pushteti i Kurtit të konsolidohet në nivele të papara deri më tani. Opozita në Kosovë, me përjashtim të Aleancës, është kthyer në avantazhin kryesor të Kurtit”.

“Mirëupafshim në vitin 2030!”.

Artikuj të ngjashëm

October 23, 2026

“Është në kundërshtim me qëllimin për të cilin është nisur” Deputetët...

October 23, 2026

​Besnik Tahiri: Kthimi i ligjit për Specialen në Kuvend është i dëmshëm

October 23, 2026

​Kosova shënon deficit tregtar 2.6 % në shtator

October 23, 2026

Greqia ndalon rrjetet sociale për fëmijët nën 15 vjeç

October 22, 2026

​Konfirmohet vdekja e pacientit të parë të prekur me virusin Shamonda...

October 22, 2026

Irani godet katër anije me naftë në Gjirin Persik

Lajme të fundit

Del zyrtarisht në shitje iPhone Duo, çmimi dhe detajet e tjera

“Është në kundërshtim me qëllimin për të cilin...

​Kosova synon sonte fitoren ndaj Estonisë për të avancuar drejt Botërorit

​Besnik Tahiri: Kthimi i ligjit për Specialen në Kuvend është i dëmshëm