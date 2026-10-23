Del zyrtarisht në shitje iPhone Duo, çmimi dhe detajet e tjera
Apple ka hedhur zyrtarisht në treg telefonin e saj të parë të palosshëm, “iPhone Duo”, me një çmim që i afrohet shifrës prej 2,000 dollarësh dhe me sasi tejet të kufizuara në dyqanet anembanë botës. Ky lançim shënon hyrjen e gjigantit amerikan në garë të drejtpërdrejtë me rivalët si Samsung e Huawei, si dhe përbën…
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Apple ka hedhur zyrtarisht në treg telefonin e saj të parë të palosshëm, “iPhone Duo”, me një çmim që i afrohet shifrës prej 2,000 dollarësh dhe me sasi tejet të kufizuara në dyqanet anembanë botës.
Ky lançim shënon hyrjen e gjigantit amerikan në garë të drejtpërdrejtë me rivalët si Samsung e Huawei, si dhe përbën testin e parë të madh për shefin e ri ekzekutiv të kompanisë, John Ternus, raporton Reuters.
Interesimi i lartë e ka tejkaluar menjëherë stokun e disponueshëm, duke detyruar shtyrjen e dërgesave deri në fund të janarit, teksa Apple ka vendosur rregulla strikte duke lejuar blerjen e vetëm dy pajisjeve për klient.
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/apple-bets-iphone-duo-can-remake-foldable-market-sales-begin-2026-10-22/?utm_source=chatgpt.com