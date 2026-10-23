Arben Vitia thirret në interpelancë nga Kuvendi pas vdekjes së pacientes me kancer
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Sala Jashari, ka dorëzuar kërkesë për interpelancë ndaj ministrit të Shëndetësisë, Arben Vitia, pas raportimeve lidhur me vdekjen e një pacienteje me kancer. Këtë e ka konfirmuar vetë Jashari për lajmi.net, duke bërë të ditur se kërkesa tashmë është protokolluar. Sipas procedurave parlamentare, kërkesa i përcillet Qeverisë për…
Lajme
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Sala Jashari, ka dorëzuar kërkesë për interpelancë ndaj ministrit të Shëndetësisë, Arben Vitia, pas raportimeve lidhur me vdekjen e një pacienteje me kancer.
Këtë e ka konfirmuar vetë Jashari për lajmi.net, duke bërë të ditur se kërkesa tashmë është protokolluar.
Sipas procedurave parlamentare, kërkesa i përcillet Qeverisë për shqyrtim dhe përgjigje, pas së cilës Kryesia e Kuvendit përcakton se kur do të trajtohet interpelanca në seancë plenare.
Rregullorja e Kuvendit parasheh që kryeministri, pas pranimit të kërkesës, ta shqyrtojë atë dhe t’i përgjigjet Kuvendit brenda shtatë ditësh.
Ndërkaq, interpelanca vendoset në rendin e ditës së seancës plenare brenda shtatë ditësh nga pranimi i përgjigjes së Qeverisë. Në rast se përgjigjja nuk dërgohet brenda afatit të përcaktuar, kërkesa trajtohet sipas procedurave të parapara në Rregulloren e Kuvendit.
Kërkesa e Jasharit pritet të hapë diskutimin parlamentar për çështjet e ngritura pas rastit të pacientes me kancer dhe përgjegjësitë e institucioneve shëndetësore./lajmi.net/