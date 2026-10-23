Arben Vitia thirret në interpelancë nga Kuvendi pas vdekjes së pacientes me kancer

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Sala Jashari, ka dorëzuar kërkesë për interpelancë ndaj ministrit të Shëndetësisë, Arben Vitia, pas raportimeve lidhur me vdekjen e një pacienteje me kancer. Këtë e ka konfirmuar vetë Jashari për lajmi.net, duke bërë të ditur se kërkesa tashmë është protokolluar. Sipas procedurave parlamentare, kërkesa i përcillet Qeverisë për…

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23/10/2026 13:15

Deputetja e Partisë Demokratike Kosovës (PDK), Sala Jashari, ka dorëzuar kërkesë për interpelancë ndaj ministrit Shëndetësisë, Arben Vitia, pas raportimeve lidhur me vdekjen e një pacienteje me kancer.

Këtë e ka konfirmuar vetë Jashari për lajmi.net, duke bërë ditur se kërkesa tashmë është protokolluar.

Sipas procedurave parlamentare, kërkesa i përcillet Qeverisë për shqyrtim dhe përgjigje, pas cilës Kryesia e Kuvendit përcakton se kur do trajtohet interpelanca seancë plenare.

Rregullorja e Kuvendit parasheh kryeministri, pas pranimit kërkesës, ta shqyrtojë atë dhe t’i përgjigjet Kuvendit brenda shtatë ditësh.

Ndërkaq, interpelanca vendoset rendin e ditës seancës plenare brenda shtatë ditësh nga pranimi i përgjigjes Qeverisë. rast se përgjigjja nuk dërgohet brenda afatit përcaktuar, kërkesa trajtohet sipas procedurave parapara Rregulloren e Kuvendit.

Kërkesa e Jasharit pritet hapë diskutimin parlamentar për çështjet e ngritura pas rastit pacientes me kancer dhe përgjegjësitë e institucioneve shëndetësore./lajmi.net/

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