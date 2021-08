Kryeziu shënoi me kokë në takimin ndaj Luzernit për 1 – 1, shkruan lajmi.net.

Pas një harkimi të bukur, Kryeziu në mënyrë fenomenale la pa gjasa portierin kundërshtar.

🇽🇰🇨🇭| MIRLIND KRYEZIU SCORES❗

Mirlind Kryeziu is back on the score sheet after a long time scoring his 3rd goal for Zürich!

😍☄pic.twitter.com/srA61DglMf

— Dardanian Footy (@DardanianFooty) August 8, 2021