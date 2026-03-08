Kryetari i tifogrupit “Dardanët”: Vajzat e Kosovës shkruajnë histori në Kroaci
Kryetari i tifogrupit “Dardanët” ka lavdëruar fitoren historike të Kombëtares së Kosovës për vajza në ndeshjen ndaj Kroacisë, duke e quajtur një moment madhështor për futbollin kosovar.
Me golin vendimtar të Modesta Uka, që i dha triumfin 0:1 Kosovës ndaj Kroacisë, vajzat kanë hapur rrugën drejt kualifikimit për në Botëror përmes playoff-it, në krye të Grupit 2 të Ligës C në UEFA Women’s Nations League, transmeton KosovaPress.
Sipas kryetarit të “Dardanëve”, këto suksese janë dëshmi e pasionit dhe përkushtimit të sportistëve kosovarë dhe përfaqësojnë krenarinë e gjithë vendit.
Në vazhdim të kualifikimeve, Kosova më 14 prill do të përballet në udhëtim me Bullgarinë, ndërsa më 18 prill do ta presë këtë kundërshtar në shtëpi.