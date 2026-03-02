Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi viziton Kosovën
Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, sot do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Kosovë, ku do të pritet nga kryeparlamentarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu.
Takimi i sotëm pritet të theksojë bashkëpunimin parlamentar dhe institucional midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, duke vënë në pah marrëdhëniet dypalëshe dhe koordinimin në çështje rajonale dhe politike.
Peleshi është kryetar i Kuvendit të Shqipërisë nga shtatori i vitit 2025.