​Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi viziton Kosovën

Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, sot do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Kosovë, ku do të pritet nga kryeparlamentarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu. Takimi i sotëm pritet të theksojë bashkëpunimin parlamentar dhe institucional midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, duke vënë në pah marrëdhëniet dypalëshe dhe koordinimin në…

Lajme

02/03/2026 08:08

Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, sot do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Kosovë, ku do të pritet nga kryeparlamentarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu.

Takimi i sotëm pritet të theksojë bashkëpunimin parlamentar dhe institucional midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, duke vënë në pah marrëdhëniet dypalëshe dhe koordinimin në çështje rajonale dhe politike.

Peleshi është kryetar i Kuvendit të Shqipërisë nga shtatori i vitit 2025.

Artikuj të ngjashëm

March 2, 2026

Peleshi sot në Kosovë, takon edhe Osmanin e Kurtin

March 2, 2026

FSK hap konkurs për 320 ushtarë të rinj, ekspertët: Zgjerimi, investim...

March 2, 2026

Sulmet ndaj anijeve rrezikojnë furnizimin global me naftë

March 2, 2026

Në Speciale vazhdon gjykimi në rastin ‘Administrimi i drejtësisë’

March 2, 2026

Dhjetëra të vrarë nga sulmet izraelite në Liban

March 1, 2026

Mbi 1.000 objektiva iraniane të goditura në 24 orët e para të operacionit

Lajme të fundit

Peleshi sot në Kosovë, takon edhe Osmanin e Kurtin

​“Finalissima” Spanjë–Argjentinë në rrezik pas tensioneve ushtarake në...

FSK hap konkurs për 320 ushtarë të rinj,...

Sulmet ndaj anijeve rrezikojnë furnizimin global me naftë