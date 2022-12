Kryeministri Kurti pret që brenda nëntë vjetësh, Kosova të hyjë në BE Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e ka dorëzuar sot aplikacionin për anëtarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Në një konferencë të përbashkët me ministrin e Jashtëm të Çekisë, Mikulash Bek, Kurti tha se është i vetëdijshëm se rruga deri në anëtarësimin e Kosovës në BE është e gjatë. Po ashtu ai ka përmendur shembuj të…