Kryeministri i Katarit: SHBA na paralajmëroi për sulmin izraelit 10 minuta pasi ai kishte filluar

Kryeministri i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e paralajmëruan vendin e tij për sulmin izraelit në Doha 10 minuta pasi ai kishte filluar tashmë. Sipas tij, kjo i hedh poshtë pretendimet e Shtëpisë së Bardhë se ata e kishin njoftuar Katarin paraprakisht, raporton Sky News.…

Bota

09/09/2025 23:07

Kryeministri i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e paralajmëruan vendin e tij për sulmin izraelit në Doha 10 minuta pasi ai kishte filluar tashmë.

Sipas tij, kjo i hedh poshtë pretendimet e Shtëpisë së Bardhë se ata e kishin njoftuar Katarin paraprakisht, raporton Sky News.

“Sulmi ndodhi në orën 3:46 pasdite dhe telefonata e parë nga një zyrtar amerikan erdhi në orën 3:56 pasdite”, është shprehur Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Artikuj të ngjashëm

September 9, 2025

Koka derri të vendosura para xhamive në dhe përreth Parisit

Lajme të fundit

Javën tjetër nis gjykimi për spiunazh ndaj ish-zyrtares së OSBE-së

Koka derri të vendosura para xhamive në dhe përreth Parisit

Dua Lipa, njëra ndër të parat në botë...

Peci: Osmani iu bashkua Albin Kurtit në politikën e ‘bixhozit’