Kryeministri i Katarit: SHBA na paralajmëroi për sulmin izraelit 10 minuta pasi ai kishte filluar
Kryeministri i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e paralajmëruan vendin e tij për sulmin izraelit në Doha 10 minuta pasi ai kishte filluar tashmë. Sipas tij, kjo i hedh poshtë pretendimet e Shtëpisë së Bardhë se ata e kishin njoftuar Katarin paraprakisht, raporton Sky News.…
Bota
Kryeministri i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e paralajmëruan vendin e tij për sulmin izraelit në Doha 10 minuta pasi ai kishte filluar tashmë.
Sipas tij, kjo i hedh poshtë pretendimet e Shtëpisë së Bardhë se ata e kishin njoftuar Katarin paraprakisht, raporton Sky News.
“Sulmi ndodhi në orën 3:46 pasdite dhe telefonata e parë nga një zyrtar amerikan erdhi në orën 3:56 pasdite”, është shprehur Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.