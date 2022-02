Kroos: Me Ronaldon në fushë asgjë nuk ishte e pamundur

Dyshja ishin ndër më të mirët në epokën e artë të Real Madridit, ku fitoi tre herë trofeun e Ligës së Kampionëve, përcjell lajmi.net.

Kroos derisa ishte drejtpërdrejt duke folur në “Podcast”, ka thënë se me Ronaldon në fushë asgjë nuk ishte e pamundur.

“Në vitin 2016, humbëm 2-0 ndaj Wolfsburg në ndeshjen e parë dhe në të dytën shënoi het-trik. Me Cristianon në fushë asgjë nuk ishte e pamundur”, deklaroi ai.

Ndërkohë, Real Madrid në Ligën e Kampionëve dje u mposht nga PSG, derisa Ronaldo me Man Unitedin javën tjetër do përballet me Atletico Madridin./Lajmi.net/