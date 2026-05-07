Krasniqi takon ambasadorin gjerman, diskutohet rëndësia e dialogut të hapur

Ministri në detyrë i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, ka pritur sot në takim ambasadorin gjerman në Kosovë, Rainer Rudolph. Përmes një njoftimi për media, bëhet e ditur se Krasniqi dhe Rudolph kanë zhvilluar një bisedë lidhur me bashkëpunimin ndërmjet komunave, si dhe punën dhe prioritetet e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, shkruan…

Lajme

07/05/2026 10:13

Ministri në detyrë i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, ka pritur sot në takim ambasadorin gjerman në Kosovë, Rainer Rudolph.

Përmes një njoftimi për media, bëhet e ditur se Krasniqi dhe Rudolph kanë zhvilluar një bisedë lidhur me bashkëpunimin ndërmjet komunave, si dhe punën dhe prioritetet e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, shkruan lajmi.net.

Ministri Krasniqi theksoi rëndësinë e dialogut të hapur, bashkëpunimit praktik dhe fokusit në projekte konkrete që ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e qytetarëve.

Nga ana tjetër, ambasadori Rudolph vlerësoi punën e MAPL-së, ndërsa Krasniqi e falënderoi për mbështetjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm.

Sipas njoftimit, bashkëpunimi ndërinstitucional dhe partneriteti mbeten kyçe për avancimin e qeverisjes lokale dhe zhvillimin e qëndrueshëm në vend. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 7, 2026

Muharremi kritikon Kurtin për deklaratën ndaj Osmanit: Pak si nënçmuese për...

May 7, 2026

Detaje nga operacioni Polici-IPK, Prokurori: Bastisen pronat e pesë zyrtarëve policorë...

May 7, 2026

Nëna vrau foshnjen në tualetin e Emergjencës në Ferizaj – Prokuroria...

May 7, 2026

Jeta Statovci vazhdon rrugëtimin politik me Osmanin, largohet nga Guxo

May 7, 2026

Irani: Portet tona janë gati të ofrojnë shërbime mbështetëse për anijet

May 7, 2026

Donald Trump paralajmëron sulme “shumë më të fuqishme” nëse Irani refuzon...

Lajme të fundit

Muharremi kritikon Kurtin për deklaratën ndaj Osmanit: Pak...

Detaje nga operacioni Polici-IPK, Prokurori: Bastisen pronat e...

Nëna vrau foshnjen në tualetin e Emergjencës në...

Jeta Statovci vazhdon rrugëtimin politik me Osmanin, largohet nga Guxo