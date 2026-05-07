Krasniqi takon ambasadorin gjerman, diskutohet rëndësia e dialogut të hapur
Ministri në detyrë i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, ka pritur sot në takim ambasadorin gjerman në Kosovë, Rainer Rudolph. Përmes një njoftimi për media, bëhet e ditur se Krasniqi dhe Rudolph kanë zhvilluar një bisedë lidhur me bashkëpunimin ndërmjet komunave, si dhe punën dhe prioritetet e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, shkruan…
Lajme
Ministri në detyrë i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, ka pritur sot në takim ambasadorin gjerman në Kosovë, Rainer Rudolph.
Përmes një njoftimi për media, bëhet e ditur se Krasniqi dhe Rudolph kanë zhvilluar një bisedë lidhur me bashkëpunimin ndërmjet komunave, si dhe punën dhe prioritetet e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, shkruan lajmi.net.
Ministri Krasniqi theksoi rëndësinë e dialogut të hapur, bashkëpunimit praktik dhe fokusit në projekte konkrete që ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e qytetarëve.
Nga ana tjetër, ambasadori Rudolph vlerësoi punën e MAPL-së, ndërsa Krasniqi e falënderoi për mbështetjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm.
Sipas njoftimit, bashkëpunimi ndërinstitucional dhe partneriteti mbeten kyçe për avancimin e qeverisjes lokale dhe zhvillimin e qëndrueshëm në vend. /Lajmi.net/