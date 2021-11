Krasniqi: Qytetarët janë të zhgënjyer me qeverisjen e Kurtit

“Unë konsideroj se në krejt këta muaj të qeverisjes qytetarët me të drejtë janë ndjerë edhe të injoruar edhe të zhgënjyer me qeverisjen e Albin Kurtit”, tha Krasniqi.

“Tani ai i ka edhe tre vjet, mund të përmirësohet, mund të dyshohet, mund të ndërrojë mendësinë edhe qasjen për çka unë konsideroj se vendi ka nevojë”, shtoi ai për RTK’në.

“Nuk pranohet arroganca dhe nuk pranohet zhgënjimi’, theksoi Krasniqi.

Mes tjerash Krasniqi ka folur edhe për zgjedhjet lokale në Kosovë, rezultatin e PDK’së, si dhe fushatën e partive të tjera.

Ai veçanërisht ka përmendur Lëvizjen Vetëvendosje dhe kryeministrin Albin Kurti, i cili sipas tij ka menduar se vetëm prania e tij do t’ia fitonte zgjedhjet komunale.

“Ne kandiduam me emra të veçantë dhe me kandidatët më të mirë, ndërkaq Albin Kurti mendoi se vetëm prania e tij do t’ia fitonte zgjedhjet nëpër komuna”, ka deklaruar Krasniqi.