Krasniqi: Jemi të kënaqur me paraqitjen, por jo edhe me rezultatin Besnik Krasniqi ka folur pas eliminimit të Dritës nga Liga e Konferencës. Drita ka pësuar humbje 2:0 nga Antwerp, kështu duke mbetur jashtë garave evropiane. Pas ndeshjes ka folur edhe Besnik Krasniqi, duke thënë se janë të kënaqur me paraqitjen, por jo edhe me rezultatin. “Të them të drejtën jemi të kënaqur me paraqitjen, por…