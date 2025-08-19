Krasniqi: Albulena Haxhiu ka dështuar pesë herë, VV-ja tash duhet ta propozojë një kandidat tjetër
Njohësi i çështjeve të Kuvendit, Albert Krasniqi, ka thënë se VV-ja nuk mund ta kandidojë Albulena Haxhiun sërish për të paren e Kuvendit.
Kjo pasi ajo ka dështuar 5 herë, dhe vendimi i Gjykatë Kushtetuese thotë se nuk mund të ketë më shumë se tre votime për të njëjtin kandidat.
Si rezultat, Krasniqi thekson se VV-ja duhet ta propozojë një tjetër kandidat.
