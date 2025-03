KQZ numëron mbi 77% të votave të ardhura me postë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar se në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve janë numëruar 145 nga 187 kuti me vota të dërguara me postë nga jashtë Kosovës. Sipas njoftimit, aktualisht janë në proces të numërimit fletëvotimet nga komunat Vushtrri, Junik, Ferizaj, Prizren, Shtime dhe Suharekë. KQZ thekson se procesi po zhvillohet në mënyrë…