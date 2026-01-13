KQZ nis mbledhjen, pritet vendim për rinumërimin e qindra vendvotimeve
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka nisur mbledhjen, në të cilën pritet të merret një vendim i rëndësishëm lidhur me procesin zgjedhor të 28 dhjetorit.
Ndonëse KQZ kishte paralajmëruar më herët se shpallja e rezultateve përfundimtare do të bëhej vetëm pas përfundimit të ankesave në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) dhe në Gjykatën Supreme, një zhvillim i papritur mund të ndryshojë këtë plan.
Pak më parë u raportua se, KQZ pritet të vendosë për rinumërimin e qindra vendvotimeve nga zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës.
Derisa vendimi eventual për rinumërim mund të ndikojë drejtpërdrejt në afatet për shpalljen e rezultateve përfundimtare, ndërsa mbledhja e KQZ-së pritet të sqarojë hapat e mëtejmë të këtij procesi zgjedhor. /Lajmi.net/