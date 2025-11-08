KQZ-ja publikon qendrat e votimit me kusht për balotazhin në 18 komuna
Lajme
Të dielën në Kosovë mbahet raundi i dytë për kryetar në 18 komuna, në të cilat nuk pati fitues më 12 tetor.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar adresat e 18 qendrave për votimin me kusht.
Më 9 nëntor do të hapen 18 qendra votimi për votim me kusht, me gjithsej 20 vendvotime.
Adresat e qendrave të votimit me kusht: