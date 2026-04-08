KQZ hap mundësinë për ndërrimin e qendrës së votimit jashtë zgjedhjeve
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se qytetarët tashmë mund ta ndryshojnë qendrën e votimit edhe në periudhë jozgjedhore. Ky shërbim, i bazuar në Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme, u mundëson votuesve që ta zgjedhin qendrën më afër vendbanimit të tyre, por vetëm brenda komunës ku janë të regjistruar, transmeton lajmi.net. Qytetarët mund…
Lajme
Komunikata e plotë:
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se ka filluar të mundësojë shërbimin për ndërrimin e qendrës së votimit brenda komunës edhe në periudhë jozgjedhore.
Ofrimi i këtij shërbimi në periudhë jozgjedhore është obligim për KQZ-në nga Ligji Nr. 08/L-228 për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe ka për qëllim të lejojë ndërrimin e qendrës së votimit vetëm brenda komunës ku është i caktuar votuesi.
Ndërrimi i Qendrës së Votimit brenda komunës është në vullnetin e votuesve, në rastet kur e shohin të nevojshme, në mënyrë që ta caktojnë atë sa më afër vendbanimit të tyre.
Gjatë ofrimit të këtij shërbimi, qytetarët me të drejtë vote do të mund ta verifikojnë/mësojnë qendrën e tyre të votimit dhe nëse dëshirojnë edhe ta ndërrojnë atë, duke e caktuar sa më afër vendbanimit në komunën e tyre:
1. përmes platformës elektronike të KQZ-së: https://qv.kqz-ks.org ose
2. duke paraqitur kërkesën në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në komunën ku është i regjistruar votuesi.
Pas paraqitjes së kërkesës, ajo do të trajtohet brenda një afati të shkurtër dhe votuesi do të njoftohet me kohë.
Ndërkaq, ndërrimi i qendrës së votimit nga një komunë në komunën tjetër, nuk mundësohet drejpërdrejtë nga KQZ, por kjo është e ndërlidhur me deklarimin zyrtar të vendbanimit nga qytetarët/votuesit.
Për të kaluar nga një qendër votimi e një komune, në qendrën e votimit në një komunë tjetër, votuesi duhet të ndryshojë adresën e tij në Zyrën e Gjendjes Civile apo në platformën E-Kosova. Pas konfirmimit të ndryshimit të adresës nga Shërbimi i Gjendjes Civile, adresa e re reflektohet në Regjistrin Qendror Civil.
Çdo ndryshim i adresës së banimit, pas një kohe do të pasqyrohet në platformën e KQZ-së https://qv.kqz-ks.org dhe rrjedhimisht në Listën Votuese./lajmi.net/