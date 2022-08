Koulibaly vendos rekord të zi me kartonin e kuq ndaj Leeds United Kalidou Koulibaly ka vendosur një rekord, por askush s’do t’ia ketë lakminë për këtë. Mbrojtësi senegalez, i cili konsiderohet në mesin e më të mirëve në pozitën e tij, u dërgua sot në zhveshtore para kohës së rregullt, pasi u ndëshkua me karton të kuq. Me këtë rast, Koulibaly është ndëshkuar me karton të kuq…