Kosovës i rritet vlera në “Transfermarkt”, e kalon edhe kundërshtarin e marsit, Sllovakinë

Kombëtarja e Kosovës po vazhdon me rritjen e saj, pas suksese të arritura brenda fushës së lojës. “Dardanët” po shënojnë suksese të reja edhe jashtë fushave të blerta, duke iu rritur edhe vlera si kombëtare në tërësi. Kombëtarja e Kosovës tashmë është kombëtarja e 42-të më e vlefshme në botë, duke kapur shiftrën e 149.08…

Sport

20/12/2025 13:29

Kombëtarja e Kosovës po vazhdon me rritjen e saj, pas suksese të arritura brenda fushës së lojës.

“Dardanët” po shënojnë suksese të reja edhe jashtë fushave të blerta, duke iu rritur edhe vlera si kombëtare në tërësi.

Kombëtarja e Kosovës tashmë është kombëtarja e 42-të më e vlefshme në botë, duke kapur shiftrën e 149.08 milionë eurove, sipas “Transfermarkt”.

Ndikim të madh në rritjen e vlerës së Kosovës pati edhe ngritja e vlerës së disa nga futbollistëve dardanë.

Fisnik Asllani i Hoffenheimit tashmë vlen 30 milionë euro, ndërsa Edon Zhegrova vlerësohet me 25 milionë euro.

Rritje pati edhe Leon Avdullahu, i cili tashmë në treg kap vlerën e 17 milionë eurove.

Kapiteni i kombëtares, Amir Rrahmani dhe partneri i tij në mbrojtje, Albian Hajdari vlejnë nga 12 milionë euro secili.

Albion Rrahmani vlen 8 milionë euro, ndërsa portieri i Sassuolos dhe Kosovës, Arijanet Muric vlen 7.5 milionë euro.

“Pirati” i Mallorcas dhe Kosovës, Vedat Muriqi ka shënuar rënie në vlerën e tij, dhe tashmë ai vlerësohet me 4.5 milionë euro.

Me renditjen e re nga “Transfermarkt”, sa i përket vlerës së kombëtareve, Kosova e ka lënë pas edhe kundërshtarin e “play-offit” të Botërorit në mars, Sllovakinë, e cila renditet e 44-ta me një vlerë prej 137.15 milionë euro.

Në ranglistën e FIFA-s, megjithatë, Kosova renditet e 80-ta në botë.

Artikuj të ngjashëm

December 20, 2025

E rëndë: Dalin pamjet e momentit kur ekzekutohet futbollisti 33-vjeçar në...

December 19, 2025

“Na kërkoi falje”, bashkëlojtari i Salah tregon çfarë ju tha para...

December 19, 2025

Hansi Flick i ‘shtyen’ bisedimet për kontratën e re me Barcelonën

December 19, 2025

Pamje tronditëse nga Ekuadori, momentet kur futbollisti ekzekutohet me bashkëshorten...

December 18, 2025

Ademi e uron Dritën: Ky sukses e rrit pashmangshëm prestigjin e...

December 18, 2025

HISTORIKE: Drita kualifikohet në fazën Play-Off të Konferencë Ligës

Lajme të fundit

Bedri Hamza e Xhavit Haliti e nisin ditën në Pejë, të bindur për fitore

Miliona euro dëm shtetit përmes tokave të shpronësuara,...

I dërguari rus niset drejt SHBA-së për bisedime për luftën në Ukrainë

Ish-kryeministri pakistanez dhe gruaja e tij dënohen me nga 17 vjet burg