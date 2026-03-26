KOSOVAAAAAAAA!!!! MUSLIJAAAAAAAAA 2:3!!!!

Kosova ka arritur të shënoj golin e tretë kundër Sllovakisë. Ishte Florent Muslija që shënoi një super gol nga goditja e lirë, transmeton lajmi.net. Kosova që nga fillimi i pjesës së dytë është duke pasur një super paraqitje. Kjo është hera e parë që Kosova sonte kalon në epërsi. Rezultati është 2:3./lajmi.net/

Sport

26/03/2026 22:05

Kosova ka arritur të shënoj golin e tretë kundër Sllovakisë.

Ishte Florent Muslija që shënoi një super gol nga goditja e lirë, transmeton lajmi.net.

Kosova që nga fillimi i pjesës së dytë është duke pasur një super paraqitje.

Kjo është hera e parë që Kosova sonte kalon në epërsi. Rezultati është 2:3./lajmi.net/

