Kosova u zbraz gjatë qeverisjes së Kurtit – statistikat e BE-së tregojnë se mbi 210 mijë qytetarë janë larguar drejt vendeve evropiane
Rritje ekonomike e vende të reja të punës – Këto janë fjalët që po i përdorin shumë Kurti dhe vartësit e tij, duke tentuar ta bëjnë si të suksesshme mandatin e tij qeverisës.
Por, numrat flasin ndryshe, transmeton lajmi.net.
Qytetarët po largohen nga Kosova çdo ditë e më shumë. Kështu thonë statistikat e fundit të Zyrës së Statistikave të Bashkimit Evropian.
Mbi 360 mijë qytetarë të Kosovës, nga viti 2015 e deri në vitin 2024, kanë marrë leje qëndrim në Evropë. Por, numri më i madh i tyre është nga periudha kur Kurti është në qeverisje, pra nga viti 2020.
Siç thuhet në statistika, nga viti 2020 deri më 2024, 210 mijë e 442 qytetarët kanë marrë nënshtetësi në një nga vendet e Evropës.
Çka e bën më shqetësuese është se në këtë statistikë nuk janë të përfsirë ata që qëndrojnë ilegalisht apo kanë emigruar drejt Britanisë së Madhe, ShBA-ve apo në Kanada.
Në vitin që e kemi lënë pas, 38 mijë e 770 qytetarë të Kosovës u pajisen me nënshtetësi nga një vend tjeter i Evropës.
Statistikat për vitet tjera:
2023 – 48 mijë e 937 qytetarë
2022 – 46 mijë e 965
2021 – 43 mijë e 636
2020 – 32 mijë e 134./lajmi.net/