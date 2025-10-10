Kosova-Sllovenia, publikohen formacionet zyrtare – Zhegrova nuk është nga fillimi
Sonte Kosova do ta pres në “Fadil Vokrri” Slloveninë me fillim nga ora 20:45.
Tashmë të dyja kombëtaret i kanë bërë zyrtare formacionet stratuese, ku te Kosova ajo që bie në sy është mungesa e Zhegrovës nga fillimi.
Kosova do të startojë me formacionin 4-3-3, ndërsa Sllovenia me skemën 4-4-2.
Më poshtë i gjeni formacionet zyrtare:
Kosova: Muriq, Krasniqi, Hajdari, Aliti, Gallapeni, Vjovoda, Avdullahu, Rexhbeçaj, Muslija, Muriqi dhe Rrahmani.
Sllovenia: Oblak, Kraniçnik, Drukshiq, Bijol, Bijol, Brekalo, Seshlar, Çerin, Elshnik, Stojanvoiq, Sheshko dhe Gradishar.