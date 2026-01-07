Kosova përsëri lajm në Reuters, zjarrëfikësit u filmuan duke ndërhyrë në fshatrat e Fushë Kosovës
Pamjet e filmuara me dronin e mediave ndërkombëtare nga Kuzmini në Fushë Kosovë, tregojnë shkallën e gjerë të përmbytjeve pasi reshjet e dendura të shiut shkaktuan daljen e lumenjve nga shtrati, duke përmbytur shtëpi, rrugë dhe automjete. Reuters ka publikuar pamjet nga Kuzmini ku shihen makina të zhytura në ujë, shtëpi të përmbytura dhe zjarrfikës…
Lajme
Pamjet e filmuara me dronin e mediave ndërkombëtare nga Kuzmini në Fushë Kosovë, tregojnë shkallën e gjerë të përmbytjeve pasi reshjet e dendura të shiut shkaktuan daljen e lumenjve nga shtrati, duke përmbytur shtëpi, rrugë dhe automjete.
Reuters ka publikuar pamjet nga Kuzmini ku shihen makina të zhytura në ujë, shtëpi të përmbytura dhe zjarrfikës që evakuonin banorët e bllokuar.
Pamjet e ReutersKËTU
Autoritetet thonë se përmbytjet kanë çuar në ndërprerje të energjisë elektrike dhe reagime emergjente në zona të shumta të vendit. Imazhet zbulojnë makina pjesërisht nën ujë dhe lagje të tëra të rrethuara nga ujërat e përmbytjeve.