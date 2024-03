Kosova një hap më afër anëtarësimit në KiE, Kurti: Asambleja Parlamentare do të votojë Opinionin në prill

Për këtë ka reaguar në platformën “X”, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.

Kurti ka thënë se ky është një hap shumë i rëndësishëm, duke treguar se opinionin e sotëm do ta hedh në votim Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës

Sot Komisioni për politikë dhe demokraci i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës ka bërë një hap të rëndësishëm përpara për Kosovën. Opinioni konfirmon përmbushjen e të gjitha parakushteve të anëtarësimit nga ana e Kosovës dhe rekomandon t’i bëhet ftesë Kosovës që t’i bashkohet Këshillit të Evropës si si shtet anëtar. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës do të votojë Opinionin në prill”, ka shkruar Kurti.

Today, @PACE_Political has taken a significant stride forward for Kosova. The Opinion confirms Kosova’s fulfillment of all membership prerequisites and recommends extending an invitation for Kosova to join the @coe as a member state. @PACE_News will vote on the Opinion in April.

