Rohde për personat e pagjetur: Me shumë se keqardhje që nuk është bërë asnjë progres në 3 vitet e fundit për shkak të bllokadës politike

Rohde ka thënë se në ditën kombëtare të personave të pagjetur i bashkohet familjeve të personave të zhdukur. Tutje ai ka thënë se pas 25 viteve fati i tyre ende nuk dihet.

“Me shumë se keqardhje që nuk është bërë asnjë progres në 3 vitet e fundit për shkak të bllokadës politike”, ka shkruar ambasadori gjerman. /Lajmi.net/

I join families of missing persons in solidarity on today’s Missing Persons Day. 25 years after the end of war in 🇽🇰, there is still need for action & too many fates remain unknown. More than regrettable that no progress has been made in the last 3 years due to political blockade pic.twitter.com/KgNnrt6yfF

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) April 27, 2024