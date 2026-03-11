Kosova mundëson riatdhesimin e shtetasve të Bosnjë-Hercegovinës nga Riadi në Prishtinë

Lajme

11/03/2026 23:55

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës ka organizuar riatdhesimin e shtetasve të Bosnjë dhe Hercegovinës me një fluturim nga Riadi drejt Prishtinës.

Sipas konfirmit të ministrisë për Dukagjinin, operacioni humanitar dhe logjistik u realizua me kërkesë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bosnjë dhe Hercegovinës, në kuadër të bashkëpunimit rajonal dhe diplomatik për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve në nevojë.

Në koordinimin e këtij procesi, thuhet se rol të rëndësishëm ka pasur Ambasada e Kosovës në Zagreb, e cila ka bashkëpunuar me institucionet përkatëse dhe përfaqësitë diplomatike për të mundësuar kthimin e sigurt dhe të organizuar të udhëtarëve.

“Në zbatimin e këtij riatdhesimi rol kyq ka pasur Ambasada e Republikës së Kosovës në Zagreb, e cila ka marrë pjesë aktive në koordinimin ndërmjet institucioneve përkatëse dhe përfaqësive diplomatike, me qëllim që të mundësohej kthimi i sigurt dhe i organizuar i udhëtarëve. Ky veprim konfirmon rëndësinë e solidaritetit ndërmjet shteteve dhe të komunikimit efektiv diplomatik në situata kur kërkohet veprim i shpejtë dhe i koordinuar për të siguruar mbrojtjen dhe kthimin e qytetarëve”, thuhet nga ana e MPJD-së.

Ministria ka theksuar se ky riatdhesim është shembull i bashkëpunimit ndërmjet shteteve dhe i koordinimit diplomatik për zgjidhjen e çështjeve humanitare dhe konsullore me rëndësi rajonale.

