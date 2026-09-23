Kosova importoi 568 milionë euro mallra më shumë sesa eksportoi në gusht
Deficiti tregtar i Kosovës arriti në 568 milionë euro në gusht 2026, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Kjo është rritje prej 5,8% krahasuar me gushtin e vitit të kaluar, kur deficiti ishte 536,8 milionë euro. Kjo i bie që Kosova bleu nga jashtë mallra në vlerë prej 568 milionë eurosh më shumë sesa shiti…
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Deficiti tregtar i Kosovës arriti në 568 milionë euro në gusht 2026, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Kjo është rritje prej 5,8% krahasuar me gushtin e vitit të kaluar, kur deficiti ishte 536,8 milionë euro.
Kjo i bie që Kosova bleu nga jashtë mallra në vlerë prej 568 milionë eurosh më shumë sesa shiti në tregjet e huaja gjatë po këtij muaji.
Eksportet e mallrave arritën në 100,5 milionë euro, ndërsa importet në 668,5 milionë euro. Krahasuar me gushtin 2025, eksportet u rritën për 31,9%, kurse importet për 9%. Me gjithë rritjen më të shpejtë të eksporteve, ato mbuluan vetëm 15% të importeve.
Vendet e CEFTA-s mbetën tregu kryesor për mallrat e Kosovës. Eksportet drejt tyre arritën në 50,5 milionë euro, ose 50,2% të totalit. Shqipëria zuri 24,8% të eksporteve të përgjithshme të Kosovës, ndërsa Maqedonia e Veriut 13,2%.
Në vendet e Bashkimit Evropian, Kosova eksportoi mallra në vlerë prej 30,3 milionë eurosh. Nga këto vende u importuan mallra në vlerë prej 279 milionë eurosh, ose 41,7% e importeve të përgjithshme.
Importet nga vendet jashtë BE-së dhe CEFTA-s arritën në 313,3 milionë euro. Në këtë grup, pjesëmarrjen më të lartë në importet e përgjithshme e kishin Kina me 14% dhe Turqia me 11%.
Sipas ASK-së, metalet bazë dhe artikujt prej tyre përbënin 21,8% të eksporteve. Në importe, pjesëmarrjen më të madhe e kishin produktet minerale me 19,8%.