Kosova arrin fitoren e madhe ndaj Kroacisë

Përfaqësuesja e Kosovës tek femrat ka arritur një fitore të madhe. Vashat dardane, arritën të mposhtin Kroacinë me rezultat minimal 0-1, ndeshje kjo e vlefshme për kualifikueset e Botërorit të vitit të ardhshëm. Golin e vetëm e shënoi Modesta Uka, në minutën e 13-të. Kosova, me këtë fitore mbetet në krye të tabelës me 6…

Sport

07/03/2026 19:13

Përfaqësuesja e Kosovës tek femrat ka arritur një fitore të madhe.

Vashat dardane, arritën të mposhtin Kroacinë me rezultat minimal 0-1, ndeshje kjo e vlefshme për kualifikueset e Botërorit të vitit të ardhshëm.

Golin e vetëm e shënoi Modesta Uka, në minutën e 13-të.

Kosova, me këtë fitore mbetet në krye të tabelës me 6 pikë, ndërsa ndeshjen e radhës do ta ketë ndaj Bullgarisë.

Artikuj të ngjashëm

March 7, 2026

Super Fisnik Asllani, realizon golin e radhës në Bundesliga

March 7, 2026

Kush nuk e pa golin e dytë të Muriqit ndaj Osasunës,...

March 7, 2026

Pas lëndimit, Ronaldo publikon foto nga rikuperimi i tij

Lajme të fundit

Shefja e kabinetit të presidentes: Pretendimet për skemë...

Çmenduri: Shoferi kosovar sulmon një punëtor në Ferizaj,...

Raportohet se djali i Khameneit ka mbetur i...

Këshilltarja e Presidentes: Pretendimet se Vjosa Osmani do...