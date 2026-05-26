Kos: Shqipëria për 10 vite dha rezultat, arritja e sotme hap një fazë të re për integrimin
Komisionerja për Zgjerim, Marta Kos, ka deklaruar se Shqipëria ka shënuar një hap të rëndësishëm për procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Këtë deklaratë, ajo e ka dhënë pas takimit të 8-të ndërqeveritar për anëtarësimin e Shqipërisë në familjen evropiane, duke vlerësuar lartë reformat e ndërmarra nga shteti shqiptar. “Pas Malit të Zi, Shqipëria është…
Lajme
Komisionerja për Zgjerim, Marta Kos, ka deklaruar se Shqipëria ka shënuar një hap të rëndësishëm për procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Këtë deklaratë, ajo e ka dhënë pas takimit të 8-të ndërqeveritar për anëtarësimin e Shqipërisë në familjen evropiane, duke vlerësuar lartë reformat e ndërmarra nga shteti shqiptar.
“Pas Malit të Zi, Shqipëria është vendi i dytë që ka arritur të plotësojë piketat e ndërmjetme. Puna juaj e 10 viteve ka rezultuar e suksesshme.”, ka thënë Kos.
Ajo ka veçuar procesin e vettingut dhe ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë, duke theksuar rolin e SPAK.
“Hapa përparimi janë hedhur që shqiptarët të kenë një shtet të rregullt. Kemi parë ngritjen e SPAK, që është institucioni flamurtar në Shqipëria, që mund të japë rezultate dhe mund të bëhet institucioni i besueshëm. Fuqia e anëtarësimit të BE duhet të ndjehet nga qytetarët e BE-së. Duke arritur këtë gur kilometrik, arritja e sotme çel një fazë të re për integrimin dhe bën të mundur që Shqipëria të ecë drejt rrugës për mbylljen e grupkapitujve.”, ka deklaruar ajo.
Kos ka shtuar se do të vazhdojnë ta mbështesin punën e Shqipërisë për mbylljen e negociatave deri në vitin 2027.