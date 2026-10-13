Konjufca u takua me homologun e Norvegjisë, u diskutua për rrugën e Kosovës drejt BE-së
Zëvendëskryeministri i Parë dhe Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës i Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca, zhvilloi një takim me ministrin e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, Espen Barth Eide. Ky takim u zhvillua në kuadër të Forumit të Sigurisë në Varshavë. “Gjatë bisedës u shkëmbyen pikëpamje për rrugën e Republikës së Kosovës drejt…
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Zëvendëskryeministri i Parë dhe Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës i Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca, zhvilloi një takim me ministrin e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, Espen Barth Eide.
Ky takim u zhvillua në kuadër të Forumit të Sigurisë në Varshavë.
“Gjatë bisedës u shkëmbyen pikëpamje për rrugën e Republikës së Kosovës drejt Bashkimit Evropian, sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Norvegjisë”, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës.