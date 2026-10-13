​Konjufca u takua me homologun e Norvegjisë, u diskutua për rrugën e Kosovës drejt BE-së

Zëvendëskryeministri i Parë dhe Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës i Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca, zhvilloi një takim me ministrin e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, Espen Barth Eide. Ky takim u zhvillua në kuadër të Forumit të Sigurisë në Varshavë. “Gjatë bisedës u shkëmbyen pikëpamje për rrugën e Republikës së Kosovës drejt…

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13/10/2026 17:28

Zëvendëskryeministri i Parë dhe Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës i Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca, zhvilloi një takim me ministrin e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, Espen Barth Eide.

Ky takim u zhvillua në kuadër të Forumit të Sigurisë në Varshavë.

“Gjatë bisedës u shkëmbyen pikëpamje për rrugën e Republikës së Kosovës drejt Bashkimit Evropian, sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Norvegjisë”, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës.

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