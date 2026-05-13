Kongresmeni Self: Refuzimi i disa shteteve anëtare të NATO’s për ta njohur Kosovën, minon stabilitetin në Ballkan
Faqja “Albanians for America”, njofton se sot gjatë një seance dëgjimore për Punët e Jashtme, kongresmeni Keith Self mbajti dy deklarata të fuqishme gjatë një seance përmbyllëse të Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, duke riafirmuar rëndësinë strategjike të Kosovës për NATO-n, stabilitetin rajonal dhe interesat kombëtare të SHBA-së në Ballkanin Perëndimor.
Si Kryetar i Nënkomitetit për Evropën, kongresmeni Self e përshkroi Kosovën si “një nga partnerët më të afërt dhe më besnikë evropianë të Shteteve të Bashkuara” dhe paralajmëroi se refuzimi i vazhdueshëm nga disa anëtarë të NATO-s për të njohur Kosovën minon stabilitetin afatgjatë në Ballkan dhe forcon ndikimin e kundërshtarëve si Rusia.
Duke iu referuar rolit të tij në planifikimin e ndërhyrjes së NATO-s në vitin 1999 kundër spastrimit etnik serb, ai theksoi se Kosova ka demonstruar një angazhim të qartë për demokracinë, sigurinë rajonale dhe bashkëjetesën multietnike, duke paraqitur një argument bindës për anëtarësimin në NATO.
Në një fjalim të veçantë në nder të Eliot Engel, kongresmeni Self deklaroi se Eliot Engel mbetet “një hero në Kosovë” dhe argumentoi se Engel e kuptonte rolin kritik të Kosovës si një “kryq i stabilitetit në Ballkanin Perëndimor”. Ai gjithashtu vuri në dukje kontradiktën e lavdërimit të aleatëve më të fortë të Kosovës në Uashington, ndërkohë që dështon në mbështetjen e plotë të integrimit euroatlantik dhe sigurisë afatgjatë të Kosovës.