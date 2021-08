Kongresi Panshqiptar Amerikan demanton shkarkimin e dy drejtorëve

“Bordi Provizional e madje as Bordit i Përhershëm nuk kanë asnjë bazë ligjore për të shkarkuar apo përjashtuar askënd nga Kongresi Pan-Shqiptar Amerikan. Së dyti, mbledhja e organizuar në Zoom nga Klani Ceka-Vulaj nuk ka pasur as legjitimitet dhe as kuorum. Në atë takim privat kanë marrë pjesë vetëm 4 drejtorë provizionalë (Vullnet Dërvishi, Gëzim Rushiti, Pranvera Selenica dhe Dr. Sulejman Çelaj). Dr. Çelaj është inkuadruar në Zoom sa pët t’iu sqaruar të tjerëve bindjen e tij se mbledhja nuk ka qëndrueshmëri dhe Bordi Themelues i ruan të gjitha ingerencat ligjore të organizatës deri në Kuvendin e Përgjithshëm të Kongresit më 12 shtator 2021 ku do të zgjedhen organet dhe udhëheqësia e re. Së treti, statuti provizional i organizatës rregullon qartësisht votimin në mungesë respektivisht “proxy voting”. Vota “proxy” mund t’i delegohet dikujt tjetër vatëm pasi Sekretari i Kongresit Pan-Shqiptar Amerikan të njoftohet me shkrim së paku 5 ditë përpara (Article IV, Section 8.b). Asnjë nga presonat që nuk kanë marrë pjesë në takimin privat të Klanit Ceka – Vulaj nuk kanë deklaruar një qëllim të tillë tek Sekretari Bleron Baraliu, prandaj edhe listimi i emrave të tyre në lajmin e rremë është ilegal”, thuhet në reagim.Kongresi Panshqiptar Amerikan shkruan se “klani Vulaj-Ceka” pasi janë përjashtuar për shkelje dhe abuzime, kanë provuar të përbaltin organizatën dhe individë në komunitetin shqiptaro-amerikanë.

“Do të ballafaqohen me ligjet amerikane dhe sistemin e drejtësisë në të gjitha instancat e drejtësisë së SHBA-së për shpifje, manipulim, dhe keqpërdorime. Njoftojmë të gjitha mediat (shqipe) që të vetmet njoftime zyrtare nga Kongresi Pan-Shqiptar janë ato të cilat publikohen në uebfaqen zyrtare ëëë.thepaac.org apo që dërgohen nga adresa elektronike zyrtare [email protected] Çdo gjë tjetër që vjen nga individë jolegjitimë, pa konfirmimin nga Kongresi Pan-Shqiptar Amerikan, është me potencial serioz të bëhet subjekt i gjykatave dhe organeve të drejtësisë në SHBA dhe shtetet tona në Ballkan”, thuhet tutje.