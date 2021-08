Konfirmohet: Këto janë masat e reja që pritet të hyjnë në fuqi nga 1 shtatori

Në këtë takim është diskutuar lidhur me masat e reja anti-COVID, të cilat pritet të hyjnë në fuqi nga 1 shtatori.

Asociacioni i Komunave të Kosovës përmes një njoftimi për medie ka njoftuar për masat që është vendosur të hyjnë në fuqi.

“Ministri i Shëndetësisë Vitia në fjalën hyrëse informoi Kryetarët e Komunave lidhur me situatën e tashme pas rritjes së rasteve të infektimeve. Ndër të tjera ai theksoi se versioni Delta i Covid-19 është duke u përhapur 4 deri 6 herë më shpejtë dhe më shumë. Në këtë segment mosha e të të infektuarëve mes 10—20 vjeçarëve është duke u rritur. Institucionet tona kanë marrë masa edhe për shtimin e numrit të shtretërve në spitalet tona”, thuhet në njoftim.

Masat e reja që do të hyjnë në fuqi janë shtyrja e fillimit të vitit të ri shkolor më 13 shtator, shkurtimi i orarit të gastronomisë dhe kthimi i orës policore.

Masat e reja janë:

– Mësimi nuk fillon deri më 13 shtator dhe atëherë të rivlerësohet situata.

– Gastronomia do të punoj vetëm deri në ora 21:30 dhe vetëm në ambiente të jashtme.

– Do të ketë kufizim të lëvizjes nga ora 22:00 deri ora 5:00.

– Do të rekrutohen 1116 personel shëndetësorë dhe inepsketues për të fuqizuar betejën e kundër kësaj pandemie.

– Komunat në shkallë 92% sipas kërkesave të tyre janë furnizuar me barna esenciale.

– Në fillim të shtatorit do të mbërrijnë edhe 470 mijë vaksina përmes Covax.

– Deri me 13 shtator do të punohet vetëm me staf esencial nëpër institucione.

Në anën tjetër Kryetarët e Komunave shprehën gatishmërinë edhe për angazhime shtesë në betejën kundër pandemisë Covid-19 duke theksuar se jeta e qytetarëve tanë është prioritet për institucionet tona dhe gjitha masat dhe angazhimet shtetërore duhet të shkojnë në këtë drejtim.

“Asociacioni i Komunave të Kosovës kërkoi nga Ministria e Shëndetësisë që të shtohet numri i qendrave të vaksionimit, të shtohet numri i inspektorëve komunalë për respektim e masave anti-COVID-19 si dhe rekrutimi i stafit shëndetësorë të decentralizohet tek komunat. Ministri i Shëndetësisë, Vitia lidhur me kërkesën për shtimin e Qendrave të Vaksionimit tha se numri i të vaksinuarëve bëhet në proporocion me numrin e vaksinave që shteti ynë ka në dispozicion”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/