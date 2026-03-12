Komunat ende pa buxhet, Totaj: Dyshohet se MF i ka të ndara në pritje rreth 100 milionë euro, do të ç’rregulloj funksionimin tonë

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj ka thënë se Komunat e Kosovës ende nuk e kanë në dispozicion buxhetin e vitin 2026, pavarësisht se ai është aprovuar nga Qeveria dhe është dekretuar nga Presidenca. Totaj ka kritikuar Ministrinë e Financave në lidhje me këtë. “Dyshohet se Ministria e Financave i ka të ndara në…

12/03/2026 10:55

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj ka thënë se Komunat e Kosovës ende nuk e kanë në dispozicion buxhetin e vitin 2026, pavarësisht se ai është aprovuar nga Qeveria dhe është dekretuar nga Presidenca.

Totaj ka kritikuar Ministrinë e Financave në lidhje me këtë.

“Dyshohet se Ministria e Financave i ka të ndara në pritje për ekzekutim të pagesave përmbarimore nga buxheti i Komunave një vlerë të përafert reth 100 M€ ! Kjo mënyrë e të vepruarit nga ana e Ministrisë do te ket për pasojë ç’rregullimin e funkcionimit të buxheteve Komunale”, ka shkruar Totaj në Facebook. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë:

