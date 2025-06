​Komandanti i ri i Gardës së Iranit: Portat e ferrit do të hapen së shpejti Komandanti i sapoemëruar i Gardës Revolucionare të Iranit, Mohammad Pakpour, ka kërcënuar me hakmarrje të ashpër për sulmet izraelite që vranë paraardhësin e tij, Hossein Salami. “Në hakmarrje për gjakun e komandantëve, shkencëtarëve dhe qytetarëve tanë të vrarë, portat e ferrit do të hapen së shpejti mbi këtë regjim që vret fëmijë”, tha Pakpour në…