Klubi i Karatesë “Fuati” triumfon në Kampionatin Shtetëror të Kosovës

Sot në palestrën “1 Tetori” në Prishtinë u zhvillua Kampionati Shtetëror për grupmosha dhe seniorë, ku Klubi i Karatesë “Fuati” mori pjesë me tre garues në kategorinë senior. Muje Krasniqi u shpall Kampion Shtetëror në kategorinë Senior Kumite -67 kg për të dytin vit radhazi, ndërsa Yll Morina fitoi titullin Nënkampion, duke u përballur në…

Sport

07/03/2026 22:46

Sot në palestrën “1 Tetori” në Prishtinë u zhvillua Kampionati Shtetëror për grupmosha dhe seniorë, ku Klubi i Karatesë “Fuati” mori pjesë me tre garues në kategorinë senior.

Muje Krasniqi u shpall Kampion Shtetëror në kategorinë Senior Kumite -67 kg për të dytin vit radhazi, ndërsa Yll Morina fitoi titullin Nënkampion, duke u përballur në finale me Krasniqin.

Mërgim Bekteshi pati paraqitje të mirë, por nuk arriti të plasojë. Klubi falënderoi sponsorët E-Tech dhe EMS Training për mbështetjen.

Artikuj të ngjashëm

March 7, 2026

Goditje për Dortmundin, Brandt largohet në fund të sezonit

March 7, 2026

Kosova arrin fitoren e madhe ndaj Kroacisë

March 7, 2026

Laura Fazliu e argjendtë në garën e “Grand Prix Upper Austria 2026”

March 7, 2026

Super Fisnik Asllani, realizon golin e radhës në Bundesliga

Lajme të fundit

​Në Skenderaj përmbyllet Epopeja e UÇK-së, Maqedonci: I...

Befason presidenti i Iranit, kërkon falje për sulmet

Goditje për Dortmundin, Brandt largohet në fund të sezonit

“Sillesh si ëndrra e çdo vjehrre, por je...