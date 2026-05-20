“Kjo krizë nuk është e re”, Abrashi kritikon opozitën për bllokim të proceseve

Artan Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje ka akuzuar opozitën se po bllokon institucionet dhe po e çon vendin drejt zgjedhjeve të reja. Abrashi tha se në kushte normale do të duhej të diskutohej për të arriturat e qeverisë dhe proceset e rregullta shtetërore pas zgjedhjeve, por sipas tij, vendi po përballet me krizë të vazhdueshme politike.…

Lajme

20/05/2026 21:13

Artan Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje ka akuzuar opozitën se po bllokon institucionet dhe po e çon vendin drejt zgjedhjeve të reja. Abrashi tha se në kushte normale do të duhej të diskutohej për të arriturat e qeverisë dhe proceset e rregullta shtetërore pas zgjedhjeve, por sipas tij, vendi po përballet me krizë të vazhdueshme politike.

“Nuk ka dyshim këtu. AAK-së i urojmë suksese. I duhet një punë e madhe. Me të drejtë, në kushte normale është dashur me kanë tu diskutu për të arriturat e qeverisë, proceset e rregullta normale që i kalon një vend sidomos mas një procesi zgjedhor që përfundoi para disa muajsh. Jemi këtu për zgjedhje të parakohshme”, deklaroi ai.

Sipas Abrashit, dështimi për zgjedhjen e presidentit është pjesë e një skenari të opozitës për ta bllokuar Lëvizjen Vetëvendosje dhe institucionet e Kosovës.

“Dështimi i zgjedhjes së presidentit është hapi i radhës që fatkeqësisht opozita e ka në skenarin e saj me blloku VV duke e bllokuar shtetin e Kosovës”, u shpreh Abrashi në emisionin “Debat Plus” në TV Dukagjini.

Ai shtoi se kjo qasje, sipas tij, po i shkakton vendit pasoja politike dhe financiare.

“Kjo formë destruktive është duke i shkaktuar pasoja financiare dhe politike. Sa herë që po iu jepet rasti, këta po e bllokojnë Kosovën duke e dërguar në zgjedhje”, tha ai.

Tutje, Abrashi deklaroi se sfida politike ka nisur që nga shkurti i vitit 2025, fillimisht me pamundësinë për zgjedhjen e kryetarit të vendit dhe më pas të kryeministrit.

“Nuk e kanë problemin me Lëvizjen Vetëvendosje e Albin Kurtin, por me vendimin e popullit të Kosovës. Po iu pengon vullneti i sovranit i shprehur në mënyrë demokratike”, deklaroi Abrashi.

Artikuj të ngjashëm

May 20, 2026

Vlora Çitaku: Kur vjen puna te UÇK-ja, Kurti ka problem me...

May 20, 2026

Shtohen shqetësimet për ndërhyrje në orientimin politik të votuesve serbë

May 20, 2026

PSD sërish me aksion nesër, këtë herë para zyreve të VV-së

May 20, 2026

Gruda – Abrashit: Nuk po doni marrëveshje politike

May 20, 2026

Pesë shtete të BE-së propozojnë modelin e anëtarësimit “hap pas hapi”...

May 20, 2026

Një dron shkeli hapësirën ajrore, presidenti dhe kryeministrja e Lituanisë më...

Lajme të fundit

Vlora Çitaku: Kur vjen puna te UÇK-ja, Kurti...

Shtohen shqetësimet për ndërhyrje në orientimin politik të votuesve serbë

PSD sërish me aksion nesër, këtë herë para zyreve të VV-së

Gruda – Abrashit: Nuk po doni marrëveshje politike