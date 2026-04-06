Kjo është gruaja nga Gjakova që dyshohet se u vra nga ish-burri në Austri, la pas vetes katër fëmijë
Zoja Oroshi, një 39-vjeçare me origjinë nga Gjakova, u vra të dielën e Pashkëve pasdite në Austrinë e Poshtme, raportojnë mediat austriake.
Ajo u gjet pa shenja jete në kopshtin e shtëpisë së saj me plagë nga thika dhe arma e zjarrit.
I dyshuari kryesor është ish-burri i saj, 47-vjeçar i cili ndodhet në paraburgim.
Ata raportohet se kishin katër fëmijë së bashku, dhe se të njëjtit kishin pasur konflikte familjare. Mediat atje shkruajën se krimi mund të ketë ndodhur si shkak i një mosmarrëveshjeje, megjithatë ende nuk dihet motivi i kësaj ngjarjeje të rëndë.