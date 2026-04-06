Kjo është gruaja nga Gjakova që dyshohet se u vra nga ish-burri në Austri, la pas vetes katër fëmijë

Zoja Oroshi, një 39-vjeçare me origjinë nga Gjakova, u vra të dielën e Pashkëve pasdite në Austrinë e Poshtme, raportojnë mediat austriake. Ajo u gjet pa shenja jete në kopshtin e shtëpisë së saj me plagë nga thika dhe arma e zjarrit. I dyshuari kryesor është ish-burri i saj, 47-vjeçar i cili ndodhet në paraburgim.…

06/04/2026 15:34

Ata raportohet se kishin katër fëmijë së bashku, dhe se të njëjtit kishin pasur konflikte familjare. Mediat atje shkruajën se krimi mund të ketë ndodhur si shkak i një mosmarrëveshjeje, megjithatë ende nuk dihet motivi i kësaj ngjarjeje të rëndë.

