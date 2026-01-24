Kirurg i njohur jep diagnozën për syrin e skuqur rëndë të Emmanuel Macron – mund të shkaktohet edhe nga një shkelmë në fytyrë
Një kirurg i njohur ka komentuar pas shfaqjes së Emmanuel Macron në skenë gjatë Forumit Ekonomik Botëror në Davos, ku kryeministri francez u shfaq me një sy të fryrë dhe të skuqur rëndë.
Macron, i cili është parë shpesh edhe me syze aviator të pasqyruara gjatë takimeve me liderë botërorë, më parë ka pranuar se vuan nga një problem i syrit që është “plotësisht i padëmshëm”.
Në një fjalim për Forcat e Armatosura të Francës më 15 janar, Presidenti tha:
“Ju lutem, falni pamjen jo të këndshme të syrit tim. Është, natyrisht, diçka plotësisht e padëmshme.”
Zyrtarët francezë konfirmuan se 48-vjeçari kishte shpërthyer një enë gjaku në sy.
Mjeku specialist i syve, Mfazo Hove, themelues i Blue Fin Vision në Harley Street, u shpreh për Daily Mail se në fotografitë duket se Macron ka një gjendje të njohur si hemorragji nënkonjunktivale (subconjunctival haemorrhage).
Ky problem shfaqet kur një enë e vogël gjaku thyhet në sipërfaqen e syrit. Gjakut i shpërndahet nën membranën e qartë (konjunktivën), duke qëndruar mbi pjesën e bardhë të syrit.
Kjo mund të shkaktohet nga një lëndim, si një shuplakë ose grusht në fytyrë, por gjithashtu mund të ndodhë spontanisht. Dr. Hove shtoi:
“Duket dramatike sepse gjaku i kuq shkëlqyeshëm shfaqet mbi një sfond të bardhë të pastër, por mjekësisht është zakonisht shumë i vogël.”
Në maj të vitit të kaluar, zyrtarët francezë konfirmuan se gruaja e Macron, Brigitte, e kishte goditur gjatë një sherri, pasi pamje treguan Zonjën e Parë duke dukur sikur shtyn fytyrën e tij teksa avioni i tyre u ul në Vietnam. Nuk ka asnjë tregues që diçka e ngjashme të ketë ndodhur së fundmi.
Dr. Hove shtoi:
“Në shumicën e rasteve ndodh spontanisht. Njerëzit shpesh zgjohen mëngjesin, shohin në pasqyrë dhe e vërejnë pa dhimbje dhe pa një shkak të dukshëm.”
“Po, trauma mund ta shkaktojë këtë – p.sh. nëse dikush goditet në sy – por në ato raste zakonisht shihen edhe mavijosje në qepallë dhe lëkurën përreth. Një gjakim i izoluar mbi pjesën e bardhë të syrit pa mavijosje e bën lëndimin shumë më pak të mundshëm.”
Në raste të tilla, zakonisht kontrollohet vetëm presioni i gjakut, sepse presioni shumë i lartë mund të shkaktojë këtë gjendje. Shumica e rasteve janë normale dhe nuk kërkojnë trajtim të mëtejshëm.
“Zakonisht shuhet vetvetiu brenda shtatë deri dhjetë ditëve, ndonjëherë pak më gjatë. Herë pas here, skuqja mund të përhapet dhe të duket më e madhe para se të kalojë, por mbetet e padëmshme.”
Ky fenomen nuk është i pazakontë për figurat publike. Mbretëresha Elizabeth II është shfaqur disa herë me sy të skuqur ngjashëm, si gjatë Kampionatit Evropian Longines FEI në Blair Castle në 2015, dhe gjatë vizitave shtetërore në Kolumbi, pa shenja shqetësimi serioz.
Po ashtu, në shtator 2019, Joe Biden, atëherë kandidat presidencial, u pa me diçka që duket si hemorragji nënkonjunktivale gjatë një shfaqjeje televizive.
Dr. Hove theksoi se disa medikamente mund ta bëjnë këtë më të mundshme, përfshirë barnat për Parkinsonin dhe antikoagulantët (për parandalimin e goditjeve në zemër dhe tru). Ai sqaroi:
“Nëse dikush përdor ilaçe për hollimin e gjakut si warfarin, mund të kontrollojmë nivelet e tyre, por kjo është e rrallë.”
Gjithashtu, ai përjashtoi shkaqet ngjitëse si konjunktiviti viral ose bakterial, duke e konfirmuar se nga pamjet nuk ka shenja të tilla.
“Konjunktiviti viral është krejtësisht ndryshe – dhimbje, lotim, zakonisht preket të dy sytë dhe është shumë ngjitës. Bakterial, si ai nga gonorreja, prodhon shkarkim të verdhë dhe ngjitës – asgjë nga kjo nuk përshtatet këtu.”
Dr. Hove përfundoi:
“Është një gjendje e zakonshme dhe zakonisht nuk kërkon trajtim. Trauma ose goditja mund ta shkaktojnë, por shumica e rasteve ndodhin spontanisht dhe zhduken vetvetiu.”