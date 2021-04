Kim Kardashian dëshiron të përfundojë shkollën juridike para se të fillojë biznese të reja

Në një intervistë të fundit me WWD, ylli i ‘Keeping Up with the Kardashians’ diskutoi mbi bizneset e saj të ndryshme, duke përfshirë KKW Beauty, KKW Fragrance dhe SKIMS, shkruan People.

Sidoqoftë, përkundër paraqitjes së fundit të një marke tregtare për ‘Skkn by Kim’, e cila do të mbulojë kategoritë e kujdesit për lëkurën, flokët, kujdesin e thonjve dhe shtojcave, Kardashian tha se nuk do të fillojë një sipërmarrje të re derisa të fitojë diplomën e saj të drejtësisë, transmeton lajmi.net.

“Unë dua ta përfundoj atë, para se të lidhem me diçka tjetër,” i tha ajo shitjes.

Megjithëse ajo nuk ka në plan të zgjerojë perandorinë e saj në çdo kohë së shpejti, Kardashian së fundmi fitoi një vend në listën vjetore të Botës të Miliarderëve të Forbes, me vlerën e saj neto që rritet në 1 miliard dollarë.

Dalja vlerësoi se që nga tetori i vitit 2020, vlera neto e Kardashian është ngritur në qiell nga 780 milion USD në 1 miliard USD, e gjitha kjo falë KKW Beauty, KKW Fragrance dhe SKIMS, listës së saj të pagave të KUWTK, marrëveshjeve të miratimit dhe investimeve.

Ylli i realitetit zbuloi së pari aspiratat e saj të diplomës juridike në një intervistë me Vogue në Prill 2019, duke treguar se ajo kishte filluar një praktikë katër-vjeçare me një firmë në San Francisco, me qëllimin për të marrë bar në vitin 2022.

Megjithëse ajo ndoqi kolegjin Pierce në Los Anxhelos, ajo kurrë nuk u diplomua. Sidoqoftë, California, si dhe tre shtete të tjera të SHBA, ofron një rrugë për të kaluar testin pa ndjekur shkollën juridike duke “lexuar ligjin”, ose duke u mësuar me një avokat ose gjykatës praktikues.

Meqenëse Kardashian kaloi testin fillestar vitin e kaluar, asaj do t’i jepet në rregull të vazhdojë për tre vjet të tjera studimi.

Ndërsa fiton diplomën, Kardashian ka qenë e zëshme për pasionin e saj për reformën në drejtësinë penale dhe rolin që ka luajtur në vendimin e saj për të ndjekur shkollën e drejtësisë. Ndërsa po përgatitej të divorcohej nga reperi Kanye West, një burim i tha revistës People se ajo qëndroi “shumë e përqendruar në punë dhe kauza”.

“Ajo beson fuqimisht se mund të bëjë një ndryshim kur bëhet fjalë për reformën në burg,” tha personi i brendshëm në dhjetor, dy muaj para se Kardashian të paraqiste përfundimisht kërkesën për divorc./Lajmi,net/