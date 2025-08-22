KGJK dënon fuqishëm ndërhyrjet politike në PZAP: Presioni politik rrezikon të minojë besimin e qytetarëve në procesin zgjedhor
Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ka dënuar me shqetësim ndërhyrjet politikë ndaj PZAP, për çka thekson se çdo formë e presionit politik është e papranueshme dhe e rrezikshme.
”PZAP është institucion i pavarur dhe çdo tentativë për ta ndikuar atë përbën sulm të drejtpërdrejtë ndaj sistemit të drejtësisë dhe rendit kushtetues në vend. Tolerimi i këtij presioni politik rrezikon të minojë besimin e qytetarëve në procesin zgjedhor dhe në institucionet e drejtësisë”, ka shkruar KGJK.
KGJK ka kërkuar nga të gjithë që të ndalin menjëherë këto praktika të papranueshme dhe t’i adresojnë pakënaqësitë në mënyrë ligjore.
”Këshilli riafirmon angazhimin e tij të plotë për të mbrojtur pavarësinë institucionale dhe do të reagojë ndaj çdo forme presioni që cenon funksionimin e drejtë dhe të ligjshëm të sistemit gjyqësor”, thuhet mes tjerash në reagim.
Ky reagim i KGJK-së ka ardhur pasi KQZ nuk e ka certifikuar Listën Serbe në zgjedhjet lokale të 12 tetorit.
Në lidhje me këtë kanë reaguar edhe shtetet e QUINT-it bashkë me BE-në, të cilët kane thënë sepërjashtimi i minoriteteve, minon parimet demokratike. /Lajmi.net/