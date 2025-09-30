KFOR vendos 114 tabela të reja përgjatë kufirit Kosovë–Serbi: Ulin rrezikun e kalimeve aksidentale
KFOR ka njoftuar se ka vendosur tabela të reja përgjatë kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Në njoftimin e KFOR thuhet se janë vendosur 114 tabela në zona malore dhe të pyllëzuara për të shënuar zonën ku operon KFOR-i dhe për të zvogëluar rrezikun e kalimeve aksidentale në anën tjetër të kufirit. “KFOR-i do të vazhdojë…
KFOR ka njoftuar se ka vendosur tabela të reja përgjatë kufirit mes Kosovës dhe Serbisë.
Në njoftimin e KFOR thuhet se janë vendosur 114 tabela në zona malore dhe të pyllëzuara për të shënuar zonën ku operon KFOR-i dhe për të zvogëluar rrezikun e kalimeve aksidentale në anën tjetër të kufirit.
“KFOR-i do të vazhdojë përpjekjet e tij për të promovuar një mjedis të sigurt dhe të qetë për të gjithë njerëzit në Kosovë, përfshirë edhe përmes patrullimeve të rregullta në veri të Kosovës dhe pranë Vijës Administrative Kufitare.”, thuhet në njoftim.
Në fund të njoftimit theksohet se KFOR punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), në rolet e tyre përkatëse si përgjegjës për sigurinë.