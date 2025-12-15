KFOR: Ushtarët gjerman po patrullojnë ditë e natë në disa komuna

Ushtarët gjermanë të caktuar në Komandën Rajonale-Lindje të misionit KFOR të udhëhequr nga NATO po vazhdojnë patrullimet e tyre të rregullta ditore dhe nate në disa komuna brenda zonës së përgjegjësisë RC-E. Siç njofton KFOR përmes një postimi në Facebook, patrullime të tilla sigurojnë një prani të dukshme dhe qetësuese në terren, përmirësojnë ndërgjegjësimin për…

Lajme

15/12/2025 19:36

Ushtarët gjermanë të caktuar në Komandën Rajonale-Lindje të misionit KFOR të udhëhequr nga NATO po vazhdojnë patrullimet e tyre të rregullta ditore dhe nate në disa komuna brenda zonës së përgjegjësisë RC-E.

Siç njofton KFOR përmes një postimi në Facebook, patrullime të tilla sigurojnë një prani të dukshme dhe qetësuese në terren, përmirësojnë ndërgjegjësimin për situatën dhe kontribuojnë drejtpërdrejt në stabilitetin rajonal.

“Ushtarët gjermanë të caktuar në Komandën Rajonale-Lindje të misionit KFOR të udhëhequr nga NATO vazhdojnë patrullimet e tyre të rregullta ditore dhe nate në disa komuna brenda zonës së përgjegjësisë RC-E. Patrullime të tilla sigurojnë një prani të dukshme dhe qetësuese në terren, përmirësojnë ndërgjegjësimin për situatën dhe kontribuojnë drejtpërdrejt në stabilitetin rajonal. Ato janë një pjesë themelore e misionit të vazhdueshëm të KFOR-it për të ofruar një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë”, shkruhet në njoftimin e KFOR-it.

Artikuj të ngjashëm

December 15, 2025

Pa tone të larta e pa përplasje politike: Kurti prezanton listën...

Lajme të fundit

Pa tone të larta e pa përplasje politike:...

Smajlaj: Vizita e Osmanit në Mitrovicë mund të perceptohet si anësi politike

Krasniqi: Pavarësisht dallimeve, partitë politike duhet të ulen...

Joseph: Drama në Ballkan përmbyllet me anëtarësimin e...