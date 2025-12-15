KFOR: Ushtarët gjerman po patrullojnë ditë e natë në disa komuna
Ushtarët gjermanë të caktuar në Komandën Rajonale-Lindje të misionit KFOR të udhëhequr nga NATO po vazhdojnë patrullimet e tyre të rregullta ditore dhe nate në disa komuna brenda zonës së përgjegjësisë RC-E.
Siç njofton KFOR përmes një postimi në Facebook, patrullime të tilla sigurojnë një prani të dukshme dhe qetësuese në terren, përmirësojnë ndërgjegjësimin për situatën dhe kontribuojnë drejtpërdrejt në stabilitetin rajonal.
“Ushtarët gjermanë të caktuar në Komandën Rajonale-Lindje të misionit KFOR të udhëhequr nga NATO vazhdojnë patrullimet e tyre të rregullta ditore dhe nate në disa komuna brenda zonës së përgjegjësisë RC-E. Patrullime të tilla sigurojnë një prani të dukshme dhe qetësuese në terren, përmirësojnë ndërgjegjësimin për situatën dhe kontribuojnë drejtpërdrejt në stabilitetin rajonal. Ato janë një pjesë themelore e misionit të vazhdueshëm të KFOR-it për të ofruar një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë”, shkruhet në njoftimin e KFOR-it.