KFOR-i vazhdon patrullimin në veriun e Kosovës

KFOR njofton se ushtarët e misionit, nën udhëheqjen e NATO-s, do të vazhdojnë patrullimet e tyre të rregullta ditë e natë, duke siguruar një prani të qëndrueshme dhe të qetë si në veriun e Kosovës, ashtu edhe në të gjithë zonën e përgjegjësisë. “Personeli i KFOR-it mbetet i vëmendshëm, duke ruajtur vetëdijen për situatën dhe…

Lajme

01/12/2025 22:41

KFOR njofton se ushtarët e misionit, nën udhëheqjen e NATO-s, do të vazhdojnë patrullimet e tyre të rregullta ditë e natë, duke siguruar një prani të qëndrueshme dhe të qetë si në veriun e Kosovës, ashtu edhe në të gjithë zonën e përgjegjësisë.

“Personeli i KFOR-it mbetet i vëmendshëm, duke ruajtur vetëdijen për situatën dhe duke nxitur stabilitetin në të gjithë rajonin. Këto aktivitete të vazhdueshme pasqyrojnë angazhimin e qëndrueshëm të KFOR-it për të kontribuar në krijimin e një mjedisi të sigurt për të gjithë banorët e Kosovës”, njofton KFOR.

KFOR vazhdon të zbatojë mandatin e saj, për të kontribuar në një mjedis të sigurt dhe të siguruar për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe për lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.

KFOR punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), në rolet e tyre përkatëse si përgjegjës të sigurisë.

Artikuj të ngjashëm

December 1, 2025

Rutte vlerëson kontributin e Zvicrës në misionin e NATO-s në Kosovë

December 1, 2025

Mushkolaj: NISMA ende mund t’i bashkohet LDK-së para zgjedhjeve

Lajme të fundit

Babai ia bën të qartë Toneyt: Familja nuk pranon lidhje me Bia Khalifën

Rutte vlerëson kontributin e Zvicrës në misionin e NATO-s në Kosovë

Mushkolaj: NISMA ende mund t’i bashkohet LDK-së para zgjedhjeve

Iu fut poshtë jorganit? Klipi që zbulon më...