KFOR-i deklarohet për takimin Barduani-Osmani, jep detaje
KFOR-i është deklaruar për takimin lamturmirës të komandantit të tij, Enrico Barduanit me presidenten Vjosa Osmanin.
Sipas njoftimit të KFOR-it, në këtë takim Barduani dhe Osmani folën për përmirësimet e arritura në sigurinë e Kosovës, dhe sipas KFOR-it, ata u njohën për nivelin e lartë të bashkëpunimit institucional të arritur gjatë gjithë mandatit të misionit të NATO-s.
Në këtë takim, Barduani u dekorua me Medaljen Presidenciale Ushtarake, i cilit pretendoi se ishte e denjë për t’u ndarë me ekipin e tij dhe bashkëluftëtarët e tij të KFOR-it.
“Zonja Osmani i shprehu gjeneral Barduani mirënjohjen e përzemërt për angazhimin e tij në stabilitetin e Kosovës, dhe i akordoi Medaljen Presidenciale Ushtarake, në shenjë të prekshme mirënjohjeje për udhëheqjen e tij të dalluar dhe shërbimin e paçmuar”, thuhet në njoftim e KFOR.