Këto janë veprimet e përditshme që po e shkaktojnë lëkurën tuaj të plaket më shpejtë

Bukuria e lëkurës kalon nga jonë e përditshme e kujdesit dhe trajtimit të saj, shkruan “IconStyle”.

Por ndonjëherë është e lehtë të bësh gabime dhe të dëmtosh lëkurën tënde, transmeton lajmi.net.

Shtrirja me fytyrë në jastëk

Shtrirja me fytyrë në jastëk, natë pas nate mund të shkaktojë atë që dermatologët e quajnë “rrudha të gjumit”. Dëmtimi mund të zvogëlohet me një jastëk saten ose me një jastëk kundër rrudhave që zvogëlon kontaktin me fytyrën.

Grimi i tepërt

Nëse bëjmë shumë grim në fytyrat tona ose rrudhim shpesh ballin, do të zhvillohen linja të përhershme në ato zona. Vendosni një palë syze dielli për të shmangur kontaktin me diellin dhe bëni një përpjekje për të relaksuar fytyrën tuaj ndërsa përqendrohemi ose aplikoni një krem të mirë.

Joga ose meditimi mund të ndihmojnë në ndërtimin e vetëdijes për të pasur shprehje të tensionuara të fytyrës, kështu që ju mund të mësoni të relaksoni muskujt tuaj. Edhe gjimnastika e fytyrës mund të na ndihmojë të mbajmë fytyrën tonë të re.

Ekspozimi në diell

Të gjithëve ju pëlqen një ngjyrë e bukur e artë, por kini kujdes që të mos e teproni me ekspozimin në diell: dëmi bëhet shpejt.

Rrezet e diellit pa mbrojtje adekuate dëmtojnë lëkurën në mënyrë të pariparueshme. Ekspozimi në diell mund të shkaktojë njolla të errëta pikërisht për shkak të niveleve më të larta të melaninës në lëkurën e tyre.

Eksfolimi

Eksfolimi ndihmon që lëkura të ndryshojë, duke i dhënë një pamje më të re dhe të ndritshme. Por e teproni me eksfolimin, duke bërë që lëkura të humbasë lagështinë, çon më lehtë në problemet me skuqjen dhe aknet. Gjithmonë zgjidhni produkte më pak agresive. /Lajmi.net/